"Was koch' ich heute"

Das sagt Claudia:

"Wow, lecker ... das liiiiiebe ich! Und mit soooo viel Gemüse!"

Wär' das nicht toll, wenn es immer so klingen würde? Oft hört es sich aber ganz anders an: "Och, nicht schooooon wieder daaaaaas ... iiiihhhhh ... sind das Zwiebeln?"



Weil ich selbst vier Kinder habe (und dazu einen Job!), weiß ich genau, wie schwierig es ist, jeden Tag etwas auf den Tisch zu bringen, das a) allen schmeckt, b) keine drei Stunden braucht und c) Abwechslung bietet. Neue Ideen müssen her. Und oft sind es ja auch die bekannten Ideen im neuen Gewand. Dann wisst ihr schon beim Lesen des Rezepts: Das schmeckt uns! Auch wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, hat Lust auf frisch Gekochtes! Für sich allein - oder zu zweit.





111 Lieblingsrezepte der BAYERN 3 Koch-Community gibt es jetzt auch als Kochbuch - im Handel und natürlich auch im BR-Shop. Erschienen im blv-verlag zum Preis von 19,99 Euro (als E-Book 16,99 Euro).